CALCIO – La Serie D torna in campo per il turno infrasettimanale

La Serie D torna in campo per il turno infrasettimanale

Tutte le squadre saranno impegnate mercoledì 8 dicembre alle 14.30 nelle gare della 13^ giornata, la 15^ dei gironi a venti squadre Roma, 7 dicembre 2021 – Continua a ritmo serrato il Campionato Serie D pronto a vivere il primo turno infrasettimanale della stagione che coinvolge tutti e nove i gironi. Domani mercoledì 8 dicembre alle 14.30 scendono in campo le squadre del Campionato D’Italia per le sfide della 13^ giornata, la 15^ dei gironi a venti squadre A, B, D, H e I. Uniche variazioni, quattro posticipi di orario. Variazioni di orario

Alle 15.00 prendono il via Bra-Sanremese (A), Fasano-Nola sul campo “Ruggiero Scianni” di Alberobello (Ba), e S. Agata-Paternò (I), alle 15.30 Molfetta-Altamura (H). A porte chiuse

Le partite Castelnuovo Vomano-Nereto (F), sul campo comunale di Castelnuovo Vomano (Te), Vastese-Aurora Alto Casertano (F) e Carbonia-Real Monterotondo (G), sul campo “Remigio Muntoni” di Sant’Anna Arresi (Su), si disputeranno a porte chiuse per motivi di pubblica sicurezza riguardanti gli impianti delle società ospitanti. Variazioni di campo

Prato-Mezzolara (D) si gioca al campo “Piero Torrini” di Sesto Fiorentino (Fi), Mariglianese-Lavello (H) allo stadio comunale di Marigliano (Na) e Brindisi-Nardò (H) al campo “Alberto Guarini” di Mesagne (Br). Dalla prossima giornata, per tutto il campionato, l’Acireale giocherà le partite interne al campo comunale di Aci Sant’Antonio (Ct). Rinuncia

La partita del Girone I Cavese-Fc Messina non si giocherà per la presentazione formale della rinuncia di disputa della gara da parte della società peloritana inviata al Dipartimento Interregionale. Rinvii

Le partite del Girone G Afragolese-Torres e Vis Artena-Muravera sono state rinviate a data da destinarsi a causa di situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati. Rinviate anche le sfide dei Gironi G ed I Gladiator-Nuova Florida, Troina-Biancavilla e Rende-Gelbison a causa della positività dei calciatori dei club ospiti ai test effettuati in settimana, a seguito dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità Sanitarie, considerando la Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid 19. Serie D Reloaded: se te li sei persi, rivedi tutti i gol più belli dell’ultimo turno della Serie D e tutta la gol collection, metti like sulla pagina ufficiale Facebook e sul profilo YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Le designazioni arbitrali Girone A

Bra-Sanremese (Filippo Colaninno di Nola), Asti-Pontdonnaz (Alessandro Cutrufo di Catania), Borgosesia-Saluzzo (Riccardo Dasso di Genova), Chieri-Fossano (Andrea Terribile di Bassano del Grappa), Varese-Caronnese (Fabrizio Arcidiacono di Acireale), Gozzano-Derthona (Nicolò Dorillo di Torino), Imperia-Casale (Andrea Zambetti di Lovere), Ligorna-Vado (Paolo Grieco di Ascoli Piceno), Novara-Lavagnese (Edoardo Gianquinto di Parma), Sestri Levante-RG Ticino (Francesco Martini di Valdarno). Girone B

Arconatese-Legnano (Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta), Caravaggio-Crema (Riccardo Leotta di Acireale), Folgore Caratese-Castellanzese (Matteo Frosi di Treviglio), Leon-Desenzano Calvina (Marco Peletti di Crema), Real Calepina-Breno (Maicol Guiotto di Schio), Sona-Pontisola (Paul Leonard Mihalache di Terni), Franciacorta-Brianza Olginatese (Andrea Palmieri di Brindisi), Villa Valle-Casatese (Andrea Migliorini di Verona), Virtus Ciseranobergamo-Brusaporto (Andrea Giordani di Aprilia), Vis Nova Giussano-City Nova (Mauro Gangi di Enna). Girone C

Mestre-Ambrosiana (Stefano Selva di Alghero), Arzignano-San Martino Speme (Enrico Cappai di Cagliari), Caldiero Terme-Adriese (Deborah Bianchi di Terni), Cattolica-Este (Stefano Striamo di Salerno), Cjarlins Muzane-Cartigliano (Leonardo Di Mario di Ciampino), Delta Porto Tolle-Dolomiti Bellunesi (Riccardo Ghinelli di Roma 2), Spinea-Montebelluna (Luca Capriuolo di Bari), Levico Terme-Union Clodiense (Guido Verrocchi di Sulmona), Luparense-Campodarsego (Costantino Cardella di Torre del Greco). Girone D

Athletic Carpi-Ravenna (Alessio Marra di Mantova)[differita TrMedia], Bagnolese-Correggese (Raimondo Borriello di Arezzo)[differita TrMedia], Forlì-Real Forte Querceta (Enrico Eremitaggio di Ancona), Ghiviborgo-Rimini (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro), Lentigione-Aglianese (Gerardo Simone Caruso di Viterbo)[differita TrMedia], Prato-Mezzolara (Stefano Raineri di Como)[differita Tv Prato], Sammaurese-Progresso (Angelo Davide Lotito di Cremona), Sasso Marconi-Fanfulla (Salvatore Marco Testai di Catania), Seravezza-Alcione (Giuseppe Lascaro di Matera), Tritium-Borgo San Donnino (Davide Galiffi di Alghero). Girone E

Cannara-Sangiovannese (Simone Nuzzo di Seregno), Flaminia-Foligno (Michele Pasculli di Como), Badesse-Follonica Gavorrano (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Pianese-San Donato Tavarnelle (Antonio Di Reda di Molfetta)[differita Idea Plus], Poggibonsi-Tiferno Lerchi (Davide Albano di Venezia), Pro Livorno-Cascina (Senthruan Lingamoorthy di Genova), Scandicci-Arezzo (Daniele Aronne di Roma 1)[diretta Teletruria], Sporting Trestina-Rieti (Marco Russo di Torre Annunziata), Unipomezia-Montespaccato (Angelo Tomasi di Lecce). Girone F

Alma Juventus Fano-Recanatese (Davide Gandino di Alessandria), Castelfidardo-Pineto (Mario Picardi di Viareggio), Castelnuovo Vomano-Nereto (Riccardo Tropiano di Bari), Chieti-Tolentino (Michele Maccorin di Pordenone)[differita Telemax], Matese-Montegiorgio (Luca Vittoria di Taranto), Porto D’Ascoli-Atletico Terme Fiuggi (Nicolò Rodigari di Bergamo), Notaresco-Sambenedettese (Fabrizio Carsenzuola di Legnano), Vastese-Aurora Alto Casertano (Giuseppe Costa di Catanzaro), Vastogirardi-Trastevere (Carlo Esposito di Napoli). Girone G

Aprilia-Arzachena (Marco Di Loreto di Terni), Atletico Uri-Cassino (Lorenzo Maccarini di Arezzo), Carbonia-Real Monterotondo (Luca Selvatici di Rovigo), Gladiator-Nuova Florida (Davide Santarossa di Pordenone), Lanusei-Giugliano (Giuseppe Vingo di Pisa), Sassari Latte Dolce-Ostiamare (Andrea Rizzello di Casarano), Insieme Formia-Cynthialbalonga (Ciro Aldi di Lanciano). Girone H

Bitonto-Cerignola (Gabriele Restaldo di Ivrea), Brindisi-Nardò (Vito Guerra di Venosa), Fasano-Nola (Riccardo Boiani di Pesaro), San Giorgio-Casarano (Leonardo Tesi di Lucca), Francavilla-Casertana (Julio Milan Silvera di Valdarno), Molfetta-Altamura (Clemente Cortese di Bologna), Nocerina-Virtus Matino (Gianmarco Vailati di Crema), Rotonda-Gravina (Stefania Menicucci di Lanciano), Sorrento-Bisceglie (Antonio Monesi di Crotone), Mariglianese-Lavello (Luca Tagliente di Brindisi). Girone I

Acireale-Real Aversa (Stefan Arnaut di Padova), S. Agata-Paternò (Guido Iacopetti di Pistoia), Cittanova-Fc Lamezia (Simone Pistarelli di Fermo), Trapani-Portici (Andrea Recupero di Lecce)[differita Telesud 3], Giarre-Castrovillari (Sebastian Petrov di Roma 1), Santa Maria Cilento-Licata (Vittorio Emanuele Teghille di Collegno), Sancataldese-San Luca (Filippo Balducci di Empoli).