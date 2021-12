LEONE: “PARCO TECNOLOGICO SANITA’, FONDI IN BASE A POPOLAZIONE”

“Per la prima volta, abbiamo assegnato alle aziende sanitarie i fondi disponibili per il finanziamento degli interventi infrastrutturali e per l’ammodernamento del parco tecnologico in sanità, in base a un dato oggettivo, come la popolazione, e non in base a criteri discrezionali o “politici”. Si tratta di un segnale di trasparenza, di vicinanza a tutti i territori, senza penalizzazione alcuna, ma con l’obiettivo di creare un clima di rinnovata fiducia e appartenenza verso la Basilicata. L’obiettivo è costruire una Sanità su misura del territorio e di affidare le scelte politiche e aziendali unicamente ai dati oggettivi, che chiunque può riscontrare”. Lo afferma in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Rocco Leone.

Nel dettaglio, su un totale di 111.654.086,06 euro, 33.496.225,82 sono andati in favore di ASM, 22.330.817,21 ad ASP, 11.165.408,61 al CROB e 44.661.634,43 all’AOR San Carlo.