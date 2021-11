Lucanum app fra le 10 finaliste del Top of The Pid Mirabilia

Il 30 novembre 2021 alle ore 12.15 a Genova durante l’evento: “Web marketing per l’internazionalizzazione” è in calendario la premiazione delle 3 imprese vincitrici del Top of the PID Mirabilia 2021. Fra le 10 finaliste c’è la PMI innovativa iinformatica srl, attiva nello sviluppo sperimentale e nota nel territorio di Basilicata per il progetto Lucanum – Il Gioco della Basilicata che ha visto la sinergia con 84 Pro Loco nella promozione del patrimonio culturale dei borghi lucani. Proprio l’esperienza digitale (app Lucanum) di questo progetto candidata al TOP OF THE PID 2021

si è classificata fra i 10 finalisti del TOP OF THE PID 2021 (Mirabilia) dedicata alla categoria turistica. L’app gratuitamente disponibile su store Apple e Android è caratterizzata dalla declinazione di gaming “Lucanum Route” (roulette territoriale dove i settori sono rappresentati dai comuni della Basilicata con relative domande in vernacolo, giochi enogastronomici, quiz culturali e memory territoriali), dall’assistente virtuale Antonio “chatbot umanoide” che consente di ampliare i contenuti del gioco e visitare in realtà virtuale alcuni comuni del territorio, dai due pacchetti di stickers per whatsapp che valorizzano 60 peculiarità del nostro territorio e dalla recente declinazione del

“Lucanum Town” esperienza digitale collegata al progetto di responsabilità sociale attivo nella piazza Unità d’ Italia del Comune di Barile nella forma di arredo urbano giocabile. Un bel risultato per il team dell’app Lucanum rappresentato da Vito Santarcangelo, Diego Sinitò, Emilio Massa,

Michele Di Lecce, Vincenzo Ribaudo, Antonio Ruoto, Alessandro D’Alcantara e Saverio Gianluca Crisafulli.

“Siamo orgogliosi che il progetto Lucanum, in cui abbiamo da subito creduto, sia stato apprezzato a livello nazionale in questo prestigioso premio dei PUNTI IMPRESA DIGITALI delle CAMERE DI COMMERCIO nazionali” afferma Rocco Franciosa, presidente regionale delle Pro Loco Unpli Basilicata, che aggiunge “essere fra le 10 finaliste conferma la validità e novità del progetto della PMI innovativa iInformatica a cui auguriamo un prosieguo sinergico al servizio della valorizzazione culturale e turistica del nostro bellissimo territorio”.

Un bellissimo evento che segue il recentissimo lancio dei Lucanum Elements, e che conferma la bontà, novità

e dinamicità di questa iniziativa innovativa fatta da giovani del sud under 35.

Non resta che augurare il meglio al progetto Lucanum che sia da ulteriore veicolo promozionale dei tesori monumentali, storici, enogastronomici, ambientali e culturali di cui sono ricchi i borghi lucani.

Link per scaricare Lucanum https://app.lucanum.it