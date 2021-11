SENISE : attivo da oggi il servizio ANPR

Dalla giornata odierna, il Comune di Senise ha completato il passaggio all’Anagrafe Nazionale delle perone residente in digitale,sarà possibile scaricare online, gratuitamente e in maniera autonoma, 14 tipologie di certificati (nascita, stato di famiglia, residenza, matrimonio…), per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica, accedendo al portale con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS), senza bisogno di recarsi allo sportello.

I certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale e prima dell’emissione definitiva (che contiene il QRCODE ed il Sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno) occorre visualizzare l’anteprima al fine di controllare i dati esposti e infine è possibile scegliere di scaricarli e/o di riceverli all’indirizzo di posta digitato nel Profilo Utente.

Per scaricare i certificati bisogna collegarsi all’indirizzo web: www.anagrafenazionale.interno.it