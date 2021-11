Panini Comics presenta Il viaggio straordinario – Il concorso Jules Vernes, il primo volume di una nuova e incredibile avventura scritta da Denis-Pierre Filippi e con i sontuosi disegni di Silvio Camboni (già autori di due opere strabilianti pubblicate da Panini Disney: Mickey e l’Oceano Perduto e Mickey e la Terra degli Antichi).

La storia prende il via nella Gran Bretagna del 1927 e segue le vicende di Noémie ed Émilien, due cugini provenienti da una ricca famiglia che hanno trascorso la maggior parte della loro infanzia in un collegio lontano dai genitori e dai fragori della guerra, abituandosi così a una vita indipendente.

Da ragazzi geniali quali sono, hanno creato un mondo tutto loro in un albero-capanna, rifugio in cui sperimentano ogni sorta di invenzione.

Una strabiliante avventura ha inizio quando, con grande sorpresa, i genitori di Noémie, di ritorno al maniero di famiglia, mandano un domestico a cercarli.

I loro sentimenti sono contrastanti, ma il luogo nasconde stanze ricche di creazioni del padre di Émilien, misteriosamente scomparso.

Che la sparizione abbia a che fare con la macchina che stava creando per il concorso Jules Verne?

O c’è una relazione con la strana terza forza e i suoi incredibili robot, che stanno seminando scompiglio sui campi di battaglia?

Per scoprirlo, i due dovranno partire per un viaggio davvero straordinario…

Il Viaggio Straordinario trasporterà i lettori in luoghi sognanti e affascinanti come Parigi, Londra, New York e La Pointe du Raz, attraverso una serie di avventure al cardiopalma che li terranno incollati alla pagina fino alla fine, grazie anche al prezioso lavoro sui colori realizzato da Gaspard Yvan.