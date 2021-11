ROTAZIONE DIRIGENTI, BARDI: “PERCORSO DI EFFICIENZA E LEGALITÀ”

La delibera di venerdì scorso che prevede una notevole rotazione dei dirigenti della Regione Basilicata è una decisione che rispetta gli indirizzi dell’autorità nazionale anticorruzione e mira a perseguire principi di efficacia ed efficienza nell’amministrazione regionale.

I dirigenti della Regione hanno avuto la possibilità di indicare le loro preferenze e sono sicuro che guideranno al meglio gli uffici loro assegnati.

In questo percorso ci sono assunzioni di nuove responsabilità, nuove motivazioni, riconoscimento della rilevanza e dignità dei ruoli dirigenziali per affrontare la sfida del cambiamento in atto culturale e amministrativo del ruolo della pubblica amministrazione nei processi di sviluppo.

Questa è solo una tappa di un percorso che vedrà altri cambiamenti in seno alla Regione Basilicata nei prossimi mesi: penso alle autorità di gestione dei fondi UE, ai concorsi e alle progressioni verticali, senza dimenticare le stabilizzazioni già avvenute.

Dopo tanti anni di stallo, si tratta di segnali importanti di attenzione verso dirigenti e dipendenti, di un’apertura a nuove competenze e sensibilità, di opportunità per tanti giovani che potranno entrare in Regione attraverso una selezione.

Noi abbiamo come unico fine l’erogazione di servizi sempre migliori e più celeri in favore dei cittadini.

Solo questo ci muove, nell’esclusivo interesse dei lucani”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.