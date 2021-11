Serie D – Campionato: 8^ giornata, 10^ dei gironi A, B, D, H e I. Le decisioni del Giudice Sportivo

Roma, 10 novembre 2021 – Il Giudice Sportivo riguardo le partite dell’ 8^ giornata, la 10^ dei Gironi A, B, D, H e I del Campionato Serie D, giocate gli scorsi 6 e 7 novembre, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari.

Partite

Riguardo la gara della 7^ giornata del Girone B Real Calepina-Caravaggio, giocata lo scorso 20 ottobre, il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso presentato dalla società ospitante infliggendo al Caravaggio la punizione sportiva della perdita della partita con il punteggio di 0-3.

Sempre il G.S., in merito alle partite dell’8^ e 10^ giornata dei Gironi G e B Ostiamare-Nuova Florida e Vis Nova Giussano-Real Calepina, giocate lo scorso 7 novembre, non ha omologato i risultati delle gare per i preannunci di reclamo presentati rispettivamente dalle società ospitante e ospite.

Società – Ammende: 500 euro Biancavilla; 400 euro Sambenedettese e 100 euro Forlì

Allenatori: squalifica per due gare Alberto Nardi (Aglianese)

Calciatori: squalifica per tre gare Zdravko Manasiev (Derthona) e Giovanni Battimili (San Luca); due gareAlessio Albini (Arconatese), Giuseppe Maiorano (Cavese) e Marco D’Amuri (Progresso).

Per tutte le decisioni del Giudice Sportivo consulta il C.U. N. 47