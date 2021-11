Apt Basilicata presenta a Matera il “Piano Strategico MKTG Turistico 2022-2026

Mercoledì 10 novembre 2021 alle ore 17:00 presso Alvino 1884 in via San Vito a Matera è in programma la presentazione del “Piano Strategico del Marketing Turistico della Basilicata 2022-2026”, realizzato dall’Agenzia di promozione Territoriale lucana con il supporto del professor Giancarlo Dall’Ara.

All’incontro, in programma alle ore 17 presso il Centro Congressi Mulino Alvino, insieme al direttore generale dell’Apt, Antonio Nicoletti ed al professor Dall’Ara, saranno presenti il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’Assessore regionale alle Politiche di sviluppo, Francesco Cupparo.

Quella di Matera è la prima tappa di un percorso di incontri che l’Apt intende organizzare sul territorio, con l’obiettivo di condividere il piano strategico nelle varie aree della Basilicata.