Conferenza stampa per il lancio del libro “Ritratto di un Sogno – 2” edito da SG MEDIA Agency Hotel Abitart di Roma

Il prossimo 12 dicembre alle 9.30 presso l’Abitart Hotel di Roma, verrà presentato “Ritratto di un Sogno – 2”, il secondo libro edito da SG Media Agency in collaborazione con la scrittrice e fashion blogger Teresa Morone.

Quest’opera editoriale, racconta in prima persona il settore dell’alta moda e dell’imprenditoria femminile nel panorama del Made In Italy e non solo.

Protagoniste del libro sono alcune importanti “Signore della Moda” italiana:

Bruna Besso Pianetto, Eugenia Guidoni, Raffaella La Rocca, Monia Taras, Alessia Fragassi, Maria Letizia Turchetta e Veronica Taschin.

Dopo il tempo della solitudine pandemica che ha mutato il paradigma tra relazioni, lavoro e società, attraverso questo libro emerge un importante segnale di speranza che celebra i sogni e le storie di coloro che, con impegno e perseveranza, tali sogni sono riusciti a trasformarli in realtà.

“Ritratto di un Sogno – 2” è un libro in cui l’haute couture e il glamour dialogano con le emozioni, gli stati d’animo e le riflessioni di chi opera in un settore non facile dove la vita è molto spesso scandita da sacrifici e da tanti anni di studio.

Per il secondo anno consecutivo SG Media Agency ha deciso di realizzare un libro impegnato dal punto di vista letterario e fotografico con l’intento di celebrare quella parte di Italia che resiste e che rappresenta il tessuto del vero Made In Italy.

Ben 136 pagine che spaziano tra storie di vita e fotografie che la rappresentano, al suo interno anche un originale capitolo dedicato all’ABC della Moda e in questa edizione una novità assoluta rivolta al l’interattività, ormai sempre più presente nelle nostre vite, un sottile filo che lega il passato (il sogno) e il

futuro (la realtà).

All’interno dello stesso si potrà godere anche di uno speciale, redatto per un progetto sociale dedicato alla manifattura e all ‘artigianalita italiana, dal titolo “Made in Italy – La realtà dei tuoi Sogni “, un inno alla resilienza a sostegno di tutti coloro che operano in questo settore e nel settore del Food, due punte di diamante dell’ economia italiana, delle sue tradizioni e della sua cultura.