Migranti: in un anno 153 minorenni accolti nel Potentino

È raddoppiato il numero dei minorenni stranieri non accompagnati accolti nel Potentino negli ultimi 12 mesi: sono 153 (rispetto ai 74 registrati nell’ottobre 2020) tra i 15 ed i 19 anni, ospitati nelle nove strutture di accoglienza della provincia di Potenza.

Sono questi i dati principali del “Settimo report in progress su Minori stranieri non accompagnati in provincia di Potenza”, diffusi da Unicef Basilicata e Prefettura di Potenza.

Il report, curato dal gruppo di lavoro costituito presso l’Unicef di Basilicata, in collaborazione con le strutture di accoglienza e le scuole che hanno aderito al progetto, è stato presentato in un incontro con i giornalisti che si è svolto stamani, nella Prefettura del capoluogo lucano.

ANSA