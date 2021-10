Due morti e quattro feriti sulle arterie lucane

E’ di due morti e quattro feriti il grave bilancio di tre distinti incidenti provocati la notte scorsa sulle strade lucane a Palazzo San Gervasio, Venosa e Viggiano . A Palazzo San Gervasio poco dopo l’1 l’incidente ha coinvolto tre persone che si trovavano a bordo di un veicolo, una delle quali è deceduta. Le altre due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale.

Un secondo incidente, intorno alle 5.30 ha causato la morte di un’altra persona a Venosa. Due le auto coinvolte. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno trasportato la persona ferita in eliambulanza all’ospedale San Caro di Potenza.

I Vigili del Fuoco in servizio al distaccamento di Villa d’Agri giunti una Alfa Romeo Giulietta letteralmente capovolta con il conducente già fuori dall’abitacolo. La Giulietta al termine della sua corsa ha colpito un altro veicolo fermo senza persone all’interno.

I Vigili del fuoco hanno provveduto da subito alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi e sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità. Sul posto anche Carabinieri e 118