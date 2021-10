Elodie conquista le radio: “Vertigine” è il brano più trasmesso della settimana

“Vertigine” di Elodie conquista il vertice delle classifiche relative ai più trasmessi in radio.

A confermarlo sono gli aggiornamenti settimanali di venerdì 22 ottobre di EarOne e di Radio Airplay.

La nuova entrata più alta – come prevedibile – è “Siamo qui” di Vasco Rossi, seguita da “Easy on me” di Adele.

Queste le due chart a confronto.

EARONE

1. Vertigine – Elodie

2. Take my breath – The Weeknd

3. Siamo qui – Vasco Rossi

4. My universe – Coldplay X BTS

5. Dopamine – Purple Disco Machine feat. Eyelar

6. Ora ti canto il mare – Negramaro

7. Cold heart – Elton John & Dua Lipa

8. Shivers – Ed Sheeran

9. Don’t go yet – Camila Cabello

10. Rubini – Mahmood feat. Elisa

RADIO AIRPLAY

1. Vertigine – Elodie

2. Take my breath – The Weeknd

3. My universe – Coldplay X BTS

4. Siamo qui – Vasco Rossi

5. Dopamine – Purple Disco Machine feat. Eyelar

6. Ora ti canto il mare – Negramaro

7. Rubini – Mahmood feat. Elisa

8. Cold heart – Elton John & Dua Lipa

9. Shivers – Ed Sheeran

10. Easy on me – Adele

* Archivio News –> www.fm-world.it/news