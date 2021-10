INFRASTRUTTURE, MERRA SU LAVORI VIADOTTO VARCO SICIGNANO-POTENZA

“Stanno per partire i lavori di manutenzione sul viadotto Varco, lungo il raccordo autostradale 5 Sicignano-Potenza, all’altezza della carreggiata Nord.

Si tratta di un intervento complessivo di 1,3 milioni di euro, che per circa 160 giorni interesserà un tratto fra il chilometro 32,689 e il chilometro 32,815, nell’ambito del più ampio intervento di riqualificazione dell’intero itinerario della Basentana.

Ne abbiamo avuto comunicazione da Anas, che ci ha fatto inoltre fatto spere che non ci saranno disagi per la circolazione”. Lo dichiara l’assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti, Donatella Merra, nell’esprimere soddisfazione per l’avanzamento dei lavori in diversi cantieri della Basilicata.

“Il nostro compito – ha sottolineato – è anche quello di monitorare costantemente le opere in corso e di proseguire nella proficua collaborazione con Anas”.