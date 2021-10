A Giovanni Allevi il premio per il miglior videoclip 2021 Con “Kiss me again”, che anticipa il nuovo album “Estasi”

ROMA, E’ “Kiss me again” del compositore Giovanni Allevi il miglior videoclip dell’anno per il “Premio Roma Videoclip – Il Cinema incontra la Musica”. Il video, che vede il connubio di diverse arti, musica, danza e cinema, conquista il più importante riconoscimento nazionale italiano che premia i videoclip tratti da colonne sonore o video musicali.

L’evento, svoltosi all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in parallelo alla Festa del Cinema, ha visto il compositore ricevere anche un secondo premio per la docu-serie “Allevi in the Jungle” (trasmessa da RaiPlay).

Nel videoclip di “Kiss me again”, brano apripista per il nuovo album “Estasi” in uscita il prossimo 5 novembre per Bizart/Artist First, la magia della musica classica contemporanea incontra l’incanto della danza, con due stelle, Virna Toppi e Gioacchino Starace, etòiles del Teatro alla Scala di Milano, protagonisti insieme al maestro di un intenso viaggio emozionale fatto di note e immagini suggestive.

Il video, prodotto da Twister Film con la regia Simone Valentini e sostenuto dalla Fondazione Calabria Film Commission e dalla Regione Calabria, è stato girato a Reggio Calabria.

Allevi, oltre all’uscita del nuovo album per pianoforte solo “Estasi”, è atteso in tutte le librerie il prossimo 21 ottobre con il nuovo libro “Le regole del pianoforte”.

