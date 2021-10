TPL, MERRA: “UNDICI NUOVI AUTOBUS PER LE LINEE OPERAIE DI MELFI”

L’assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti, Donatella Merra ha visionato a Melfi gli undici autobus nuovi di zecca, acquistati dalla società Moretti Autoservizi con un finanziamento regionale di 2 milioni di euro (il 90 per cento a carico della Regione Basilicata), per il potenziamento dei servizi di tpl nel territorio provinciale di Potenza e con riguardo principalmente al trasporto degli operai nell’area industriale di San Nicola di Melfi. Con l’assessore Merra erano presenti il dirigente dell’Ufficio Trasporti, Donato Arcieri e l’imprenditore Luigi Moretti, in rappresentanza dei soci, a fare gli onori di casa. Gli autobus – che saranno presto messi su strada – sono di classe euro 6 di ultima generazione, a basso impatto ambientale, con 55 posti a sedere e pedalina per disabili. Dei mezzi acquistati con il finanziamento regionale, due saranno destinati al servizio di trasporto comunale nel centro federiciano, mentre gli altri nove – come detto – saranno a servizio dell’utenza operaia. “Tutta la zona del Vulture Alto Bradano – ha commentato con soddisfazione l’assessore regionale Donatella Merra – avrà a disposizione mezzi più sicuri, soprattutto sulle linee dedicate agli operai, ai quali essendo il transito giornaliero è necessario garantire condizioni ottimali di viaggio. Quello di Melfi è solo uno dei tanti risultati raggiunti grazie ai nostri sforzi e alla operosità degli imprenditori locali”.