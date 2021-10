Sottoscritto protocollo d’intesa tra Rotary Club Senise-Sinnia e Istituto scolastico ‘’Leonardo Sinisgalli’’ di Senise

Il Rotary ha donato all’istituto un defibrillatore e la formazione

di 6 docenti con corso BLSD

Un’importante occasione di arricchimento formativo e strumentale per l’Istituto d’istruzione superiore ‘’Leonardo Sinisgalli’’ di Senise è stata alla base dell’iniziativa, che si è svolta oggi, che rientra nel già ricco rapporto di collaborazione tra la scuola e il Rotary Club Senise-Sinnia.

L’iniziativa ha previsto la donazione di un defibrillatore, una lezione teorica con una rappresentanza di studenti e il corso BLSD a cura di due operatori del 118 per 6 docenti. A questo si aggiunge la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra il Rotary Senise-Sinnia e l’Istituto ‘’Sinisgalli’’ che, tra le altre cose, regolarizzerà l’opportunità per almeno 2 allievi del V^ anno (uno per ciascuno dei due plessi) di partecipare al Ryla (l’esperienza intensiva del Rotary Youth Leadership) e che sosterrà idee progettuali meritevoli con un contributo economico. In entrambi i casi sarà un Comitato Tecnico Scientifico ad individuare i candidati e le proposte migliori.

L’appuntamento di oggi, che una felice e opportuna coincidenza ha voluto corrispondesse con la World Restart a Heart (per diffondere le manovre salvavita di primo soccorso) ha visto la partecipazione, tra gli altri, della Dirigente Rosa Schettini, del Presidende del Distretto 2120 Domenico Totaro, di due operatori del 118, michele Fiorenza e Antonio Pasciucco e di una rappresentanza del direttore del Rotary Senise-Sinnia a cominciare dal dottor Giuseppe Caggiano che ha tenuto una lezione sull’anatomia e fisiologia del cuore.

‘’Un’attività che ha un valore trasversale- ha detto la dirigente Schettini- che unisce due momenti di formazione, uno teorico e uno pratico, e che completa ancora di più la sicurezza dei due plessi del nostro Istituto. Il defibrillatore donato dal Rotary si aggiunge a quello che abbiamo acquistato nei mesi scorsi. Ringrazio il Distretto 2120 e il suo Presidente Domenico Totaro per averci dato questa importante opportunità’’.

‘’Ritengo sia molto importante questo nostro rapporto di collaborazione- ha detto il Presidente Totaro rivolgendosi soprattutto agli studenti- perché voi siete i cittadini del domani. I temi della globalizzazione, della formazione e del senso civico sono pressanti oggi più di ieri, soprattutto all’indomani dell’emergenza sanitaria, che ancora non è finita purtroppo. Il Rotary sta investendo molto su tutta una serie di programmi che intendono promuovere la comprensione e la tolleranza tra i popoli. In questa direzione vanno anche le opportunità che intendiamo dare a voi studenti mediante la firma del protocollo d’intesa’’.