Rotary Club Senise-Sinnia dona un defibrillatore all’Istituto scolastico ‘’Leonardo Sinisgalli’’ di Senise

Sabato 16 ottobre il Rotary Club Senise-Sinnia, guidato dal presidente Ing. Domenico Totaro, nell’ambito dei progetti distrettuali donerà un defibrillatore all’Istituto di istruzione superiore ‘’Leonardo Sinisgalli’’ di Senise, alla presenza, tra gli altri, della dirigente Rosa Schettini.

Ed anche se la donazione in sé rappresenta già un tassello importante che va ad arricchire la programmazione già messa in campo nel nome dei servizi dedicati alla salute e all’istruzione, l’obiettivo del Rotary è anche volto alla formazione di operatori in grado di poter eventualmente utilizzare il fondamentale apparecchio salvavita.

Contestualmente, infatti, a partire dalle 8.30, prima il dottor Giuseppe Caggiano, membro del direttivo rotariano del Distretto 2120, incontrerà una rappresentanza di studenti e poi, grazie anche all’ausilio del personale del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza saranno formati 6 operatori, scelti tra il personale scolastico, per l’utilizzo del defibrillatore.

L’iniziativa di sabato sarà anche l’occasione per rafforzare il legame tra il distretto 2120 e l’istituto ‘’Sinisgalli’’, già in collaborazione fattiva da oltre un decennio.

Una collaborazione che ora si istituzionalizza mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che, tra le altre cose, regolarizzerà l’opportunità per almeno 2 allievi del V^ anno (uno per ciascuno dei due plessi) di partecipare al Ryla (l’esperienza intensiva del Rotary Youth Leadership) e che sosterrà idee progettuali meritevoli con un contributo economico.

In entrambi i casi sarà un Comitato Tecnico Scientifico ad individuare i candidati e le proposte miglio.

‘’Con il protocollo d’intesa andiamo a ufficializzare una collaborazione che già da molto tempo ci vede impegnati in progetti grazie ai quali ci mettiamo al servizio del mondo della scuola’’ spiega il Presidente del Rotary Club Senise-Sinnia Domenico Totaro.