Mister Bernardino Filardi nello staff tecnico della Torres Femminile

“Orgoglioso di far parte del club femminile che , con 7 scudetti, é il più titolato d’Italia. Ringrazio il Mister Geppino Marino che mi ha voluto nel suo staff anche in questa esperienza , nonché il Presidente della Torres Femminile che mi ha chiamato personalmente per chiedermi di lavorare per il suo club… Spero di essere all’altezza della situazione”

Con queste parole Mister Filardi ha comunicato la notizia tramite la sua pagina Facebook.

La F.C. Sassari Torres femminile da oltre 30 anni è sinonimo di calcio, spettacolo, passione e vittorie: la Società Rossoblu è il Club che detiene attualmente il record di trofei nazionali.

Dal 1980, anno della fondazione, la Sassari Torres Femminile ha conquistato i seguenti titoli: 7 Scudetti, 8 Coppe Italia e 7 Supercoppe di Lega.

La Società attuale si pone l’obiettivo di restituire valore e prestigio alla squadra sassarese che punta ad essere il punto di riferimento del movimento calcistico femminile isolano.

Da oggi in questa grande Società ne farà parte anche Mister Filardi.

Dal Gennaio 2020 fino all’emergenza Covid-19, mister Filardi ha collaborato con lo staff dell’ex calciatore di Serie A Giuseppe Pancaro nell’area match e studio degli avversari della Pistoiese. A settembre 2020 anche match analyst del Napoli calcio femminile.

Ricordiamo i tre anni alla guida tecnica del Real Senise ,ha conquistato una Coppa Italia di Promozione, un posto nella griglia play-off ed un buon quinto posto in classifica nell’ultima stagione calcistica targata 2017/18.

Da non dimenticare una finale di Coppa Italia e una finale di Supercoppa. In totale sono state disputate cinque finali in tre anni. Nel 2018 le sue dimissioni per motivi personali e di famiglia.