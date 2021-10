Giannace su match con Chaminade

Un buon pareggio quello ottenuto dal Futsal Senise sabato pomeriggio sul campo del Chaminade: ad analizzare la gara e immergersi nell’esordio casalingo con il Canosa è l’autore della doppietta Lorenzo Giannace: “Sabato nel primo tempo, abbiamo regalato due gol: la partenza è stata buona e abbiamo segnato due gol arrivati grazie ad altrettante belle trame di gioco.

Nella ripresa siamo ripartiti sul 2-2 andando subito in vantaggio e concedendo il pareggio per via di un’altra indecisione”.

GIANNACE: “Non mi aspettavo questa mia partenza visto che non sono al top. E’ andata bene e ho realizzato anche due gol”.

LA SETTIMANA: “Sicuramente un pizzico di rammarico per non aver vinto c’è. Stiamo lavorando, come sempre, bene in vista della gara di sabato quando ospiteremo il Casnosa”.

IL CANOSA: “E’ una squadra organizzata che punta a vincere il campionato. Conosco Ivan Castrogiovanni e so che hanno alcuni stranieri in rosa”.

LA GARA: “Mentalmente dovremo scendere in campo con la concentrazione massima. Tatticamente dovremo migliorare la fase difensiva”.

L’APPELLO: “Non so’ che seguito ha generalmente la squadra ma sono convinto che il pubblico può darci una mano. Dovremo cercare subito il vantaggio e un buon approccio alla gara”.