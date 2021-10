Anas: circa 28 milioni di euro per lavori di manutenzione sui viadotti della strada statale 658

Anas (Gruppo FS Italiane) in Basilicata, lungo la strada statale 658 “Potenza-Melfi” in provincia di Potenza, ha in corso ed in fase di avvio lavori di manutenzione programmata sui viadotti per circa 28 milioni di euro di investimento complessivo, facenti capo a tre diversi Accordi Quadro.

Gli interventi permetteranno di implementare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’infrastruttura, oltre che la durabilità delle opere e consisteranno, principalmente, nel risanamento corticale delle strutture, nella impermeabilizzazione degli impalcati, nella nuova pavimentazione stradale, con relativa segnaletica e nella sostituzione dei giunti di dilatazione.

Nel dettaglio, i lavori in corso riguardano i seguenti viadotti:

San Nicola al km 12,785 – circa 3 milioni di euro

Scescio, Catavatta, e Rupoli situati tra il km 39,473 ed il km 43,870, tra i territori comunali di Rionero, Rapolla, Melfi, per 3,5 milioni di euro; in particolare, sul viadotto ‘Scescio’ verrà completata altresì la sostituzione delle barriere di sicurezza con barriere di tipo Anas.

Agromonte al km 29,320 e Strascinati al km 30,558, nei territori comunali di Filiano, Atella e Rionero – 3,7 milioni di euro

Già consegnati e di prossimo avvio (entro il mese di novembre) gli interventi sui seguenti viadotti:

Rionero al km 36,865 e Scalzacani al km 33,960 – circa 3,2 milioni di euro

Vulture al km 37,765 e Cipollara al km 34,895 – circa 3,6 milioni di euro

Querce al km 38,420 – 2° Stralcio – circa 2,8 milioni di euro

Pantano al km 42,846, Convento Vecchio al km 43,280 e Canalone al km 44,564 – 1,8 milioni euro

Ulisse al km 38,990 – circa 2,6 milioni di euro

La Manca al km 24,550 e Parchitello al km 28,390 – oltre 2 milioni di euro

Pennara, Salice, Isca, Possidente e dei viadotti ai km 11,550, 11,956 e 15,218 – 2, 1 milioni di euro.

Durante l’esecuzione delle lavorazioni principali sugli impalcati dei viadotti viene attivato il senso unico alternato, in funzione dell’avanzamento delle attività, ove possibile in maniera non contestuale, allo scopo di limitare i disagi.

Gli interventi che riguardano le sottostrutture delle opere d’arte, invece, non creano particolari interferenze con la circolazione.

Questi lavori si inseriscono nell’ambito del più ampio intervento “Corridoio Potenza,Tito-Brienza, A2 – Lagonegrese con prolungamento alla Melfi-Candela-SS658: SS658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi – Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0.000 e il km 48,131 – 2° Stralcio”.