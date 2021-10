“NOZZEXPO – wedding Basilicata”: un appuntamento unico per i futuri sposi alla Fiera di Lagopesole

Prenderà il via giovedì 21 ottobre la consueta Fiera Nazionale di Lagopesole, da ormai diversi anni, cornice di “NOZZEXPO – wedding Basilicata”. Giunta alla 27^ edizione è la più grande manifestazione fieristica lucana dedicata ai futuri sposi per affluenza di visitatori e numero di aziende partecipanti.

In un momento così particolare come quello che abbiamo attraversato, che ha fortemente colpito il settore dei matrimoni, rappresenta un appuntamento importante, nonché una vetrina fondamentale per le sale ricevimento, atelier, parrucchieri e saloni di bellezza, ma anche fotografi, musicisti, servizi floreali, catering e bomboniere. La Fiera Nazionale di Lagopesole sarà l’unico appuntamento 2021 per gli sposi in Basilicata che potranno apprezzare le offerte di aziende provenienti dal territorio Lucano, ma anche dalle limitrofe regioni Campania e Puglia. Un’occasione unica per poter fare una visita gratuita, per organizzare nei minimi dettagli il proprio matrimonio, poter usufruire di scontistiche dedicate, trovare collezioni a prezzi di occasione e scoprire le ultime novità dal salone del mobile.

Sarà possibile visitare gli stand dalle 16:30 alle 21:30 nei giorni feriali, sabato e domenica dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 22:00. L’ingresso, eccezionalmente per quest’anno, è gratuito, escluso la domenica.

La Fiera si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le recenti normative vigenti, l’ingresso sarà possibile solo se muniti di Green pass e mascherina.

Ulteriori informazioni al sito www.fierelucane.it, tramite e-mail all’indirizzo info@fierelucane.it, e sui canali social.