Futsal Senise vs Chaminade finisce 3-3 pari

Un buon pareggio alla prima di campionato quello raccolto dal Futsal Senise sull’ostico campo del Chaminade.

Una gara che si poteva anche vincere se non fosse stato per tre errori commessi dal team bianconero come conferma il tecnico Nicola Masiello: “Potevamo vincere questa partita ma alla fine è un punto che non buttiamo via.

Abbiamo commesso delle ingenuità e per questo c’è un po’ di rammarico. Siamo stati praticamente sempre avanti ma non abbiamo gestito il vantaggio come volevo”.

IL CHAMINADE: “Non amo parlare degli avversari: i molisani se la sono giocata ma noi dovevamo essere più scaltri visto che abbiamo subito tre gol per via di nostri errori”.

GLI ASPETTI: “Sono contento dell’atteggiamento che i miei ragazzi hanno mostrato in campo. La squadra è completamente nuova e c’erano delle problematiche. Inoltre non era una partita facile”.

LA GARA: “Sullo 0-2 siamo stati protagonisti di due ingenuità: una palla persa e una rimessa sbagliata che hanno permesso ai padroni di casa di rimontare il punteggio. Nella ripresa si poteva sia vincere che perdere…”.

TABELLINO

CHAMINADE-FUTSAL SENISE: (2-2) 3-3 Reti: 5’11″pt Jimenez (FS), 8’51″pt e 8’07″st Giannace (2) (FS), 13’04″pt Petrella (C), 19’41″pt Pescolla (C), 9’26″st Rosato (C)

CHAMINADE: D’alauro, Passarelli, Bozza, Salvatore, Petrella, Di Nunzio (K), Oriente, Quaranta, De Nisco, , Pescolla, Rosato, Polo

FUTSAL SENISE: Plaza, Grandinetti, Urgo, Capalbo, Iorio, Pesce, De Fina, Mastrogiulio, Di Pinto (K), Guerriero, Giannace, Jimenez. All. Masiello. All. Cavaliere

Ammoniti: Di Nunzio (C), Jimenez (FS), Oriente (C), Pescolla (C) Espulsi: ne