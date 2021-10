Vivere donna onlus, Aor San Carlo: il 10 ottobre a Potenza “Breast Unit day

“Breast Unit Day. L’esperto risponde” è l’evento che si terrà a Potenza domenica 10 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, nell’atrio dell’ingresso principale dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Vivere donna onlus in occasione della campagna nazionale “Ottobre rosa”, è un momento di sensibilizzazione dedicato alla prevenzione e cura del tumore al seno, che vedrà la partecipazione di tutti gli specialisti dei vari ambiti della Breast Unit del nosocomio potentino: dalla radiologia alla genetica, dalla anatomia patologica alla chirurgia senologica, dalla oncologia alla radioterapia e alla chirurgia plastica.

“Due saranno i momenti informativi: il primo dedicato alle attività della Breast Unit, il secondo costituito da un filo diretto con gli specialisti che risponderanno alle domande delle partecipanti”, ha spiegato la presidente di Vivere donna, Carmen Paradiso.

L’obiettivo dell’iniziativa –ha proseguito Paradiso- è quello di fornire informazioni circa il percorso e le attività del centro di senologia multidisciplinare, specializzato nella diagnosi e nella cura del tumore al seno, ponendo l’attenzione sui test genetici e genomici che rappresentano la nuova frontiera della prevenzione, i primi, e dell’oncologia di precisione, i secondi”.

“La nostra azienda -ha commentato il direttore generale dell’Aor San Carlo Giuseppe Spera- è sempre più impegnata a promuovere campagne di sensibilizzazione, prevenzione e cura del tumore al seno in stretta collaborazione con le associazioni.

Nel Breast Unit day, con il prezioso lavoro dell’associazione Vivere donna onlus, metteremo a disposizione delle donne che aderiranno le competenze professionali e l’esperienza delle nostre unità specializzate.

La ricerca scientifica in campo medico -ha concluso il direttore Spera- ha compiuto notevoli passi in avanti rispetto al passato e, a tal proposito, l’Azienda si propone di individuare, attraverso i test genetici, l’interazione di alcuni gruppi di geni determinanti per lo sviluppo di malattie quali il tumore al seno e altri tipi di patologie”.