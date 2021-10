Serie D/H : Prima vittoria in campionato per il Rotonda, decide Ferreira

Arriva il primo successo in campionato per il Rotonda nel posticipo del turno infrasettimanale. I lucani piegano la Nocerina con Ferreira al 23′ della ripresa e si portano a -4.

Il colpo di testa vincente del centravanti brasiliano permette ai biancoverdi di vedere una classifica migliore soprattutto dopo gli stop delle avversarie per la salvezza diretta.

Nel finale un rosso per parte: Polizzi per i locali, Sellitti per gli ospiti.

ROTONDA-NOCERINA 1-0

ROTONDA (3-5-2): Polizzi, Adeyemo, Leone, Valenti, Giordano, Sanzone, Ceesay, Saverino, Ferreira, Bottalico, Acits Goretta. A disp.: Piga, My, Ruano, Coulibaly, Boscaglia, Camilleri, Ziroli, Anastasio, Medina. All.: Napoli

NOCERINA (3-5-2): Pitarresi; Bruno, Cason, Garofalo; Rizzo, Vecchione, Bovo, Esposito, Menichino; Palmieri, Talamo. A disp.: Scarpati, Sellitti, Simonetti, Pietroluongo, Chietti, Mancino, Saporito, Donnarumma, Dammacco. All.: Cavallaro

ARBITRO: Stefano Selva della sezione di Alghero (1° Assistente: Mario Capasso della sezione di Piacenza, 2° Assistente: Paolo Cozzuto della sezione di Formia)

MARCATORI: 68′ Ferreira

NOTE. Espulsi al 93′ Polizzi (R) e Sellitti (N). Ammoniti: Polizzi (R). Recuperi: 1′ pt; 7′ st.