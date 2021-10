Prosegue la preparazione della PM Volley Potenza, le ragazze agli ordini del preparatore atletico Egidio Trupa e di mister Davide Claps stanno mettendo benzina nella gambe per farsi trovare pronte in vista dell’esordio stagionale nel Campionato di Serie C femminile fissato per sabato 6 novembre alla Palestra Caizzo contro la Brio Lingerie Cerignola.

Al gruppo si è aggiunta da martedì sera l’atleta argentina Maria Sol Agosteguis, universale classe 1997 nativa di La Plata e che con il club Estudiantes de La Plata ha disputato anche il Campionato di Serie A1 argentino.

Per la ragazza argentina, che si sta allenando con la squadra, ci sarà un periodo di prova prima di provvedere al tesseramento e di poterla avere a disposizione per la stagione che è alle porte.

La Fipav Puglia ha anche diramato il calendario provvisorio del girone A con l’esordio casalingo della PM Volley che, come detto, si terrà sabato 6 novembre contro Cerignola.