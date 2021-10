IN BASILICATA LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE “VISTA IN SALUTE”

La Campagna di Prevenzione itinerante “Vista in Salute” (www.vistainsalute.it ) arriva in Basilicata. Grazie a un truck hi-tech sarà possibile effettuare controlli oculistici gratuiti per le persone over-40 a Potenza (6-7 ottobre) e poi a Matera (8-9 ottobre).

L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Basilicata.

La conferenza stampa di apertura si svolgerà a Potenza il 6 ottobre alle ore 11, in piazza Don Bosco a bordo della struttura mobile.

Oltre al Dott. Rocco Leone, Assessore alla Salute e alle Politiche Sociali di Regione Basilicata, ci saranno: rappresentanti istituzionali, esperti e rappresentanti istituzionali e dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia onlus.