Controlli antidroga dei Carabinieri di Policoro

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Policoro, nell’ambito di predisposti servizi di controllo del territorio tesi alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere ed al rispetto delle norme volte a garantire la sicurezza stradale, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera tre persone e segnalato alla Prefettura di Matera altri due, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Nello specifico i Carabinieri:

– Policoro, hanno sorpreso, nell’arco serale/notturno, due conducenti di veicoli, entrambi 28enni, in stato di ebbrezza alcolica, procedendo al ritiro immediato delle rispettive patenti di guida;

– Policoro e Tursi, hanno sorpreso due giovani che possedevano modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per uso personale;

– San Giorgio Lucano, hanno sorpreso un cittadino straniero, regolare sul territorio nazionale, alla guida di un’autovettura con patente di guida risultata essere falsa, con conseguente sequestro della stessa e fermo amministrativo per 3 mesi del veicolo.