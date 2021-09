SENISE: dallo screening con tamponi molecolari sono emerse 21 nuove positività, 72 positivi attuali

L’assessore alla sanità del Comune di Senise dott.Francesco Marranchiello comunica che dallo screening eseguito con tamponi molecolari sono stati eseguiti n.461 tamponi, sono stati processati 257 tamponi, e sono risultate 21 positività (2 non di Senise) e precisamente:

-Scuola dell’infanzia 4 classi 11 bambini positivi e 2 Insegnanti

-Scuola Primaria: 2 classi 6 bambini positivi

-Scuole Medie 23 ragazzi positivi e 2 insegnanti

“Ringrazio tutti i nostri concittadini ma soprattutto i piccoli “eroi” della nostra comunità per la collaborazione e la pazienza oggi dimostrate, avendo dovuto attendere per ore e sotto il sole prima di sottoporsi all’esecuzione del tampone.

Volevo precisare però che tutti questi disguidi verificatisi nella giornata odierna sono da attribuire anche al fatto che Senise rappresenta il centro covid di tutta l’area.

Non dimentichiamo inoltre che dall’inizio della pandemia l’attività di screening e di contact tracing nell’unità speciale USCO-ASP di SENISE non si è MAI fermata .

Siamo ricaduti purtroppo in un periodo non facile per la nostra comunità ma allo stesso tempo credo che ne usciremo al più presto.

Ricordiamo che ad oggi molti hanno usufruito del vaccino e questo ci aiuterà sicuramente.

Auguro a tutti i bambini e alle famiglie coinvolte una pronta guarigione”.

30 Settembre e 01 Ottobre è possibile effettuare i tamponi molecolari senza prenotazione presso la struttura della protezione civile gruppo lucano Senise sita in zona mercato Area COM.