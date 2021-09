MAXI B – Facci caso

MAXI B non poteva restare artisticamente indifferente ad una situazione che ha stravolto le nostre vite e la nostra libertà, lo ripetiamo ancora una volta. Le rime uscirono d’impulso, di getto, come se non potessero restare nascoste solo nei pensieri e nelle riflessioni personali. Le difficoltà di questo momento e le cose, come già detto, che prima si davano per scontate ora mancano come l’aria. Durante il lockdown nacque ANDRÀ TUTTO BENE, una canzone passionale, commovente e di cuore. “Questo virus ha la corona ma non è il re, vinceremo noi” diceva e dice nel testo. Il pezzo venne confezionato da Maxi B in casa e la base venne composta da Davide Fontana (Giovane produttore ticinese), anche lui senza spostarsi da casa. La cover del singolo venne creata dalla propria abitazione da Johnny “thedreamcatcher.ch” Ferrari (Fotografo ticinese) in un lampo. Il mixaggio e master da Luca Ventura (Radio3i) dal proprio home studio.

Maxi B torna con liriche potenti. Un’ondata di rime e di consapevolezza che inchiodano l’ascoltatore. In bilico tra un testo autobiografico e una produzione musicale travolgente, il rapper di Lugano ha le idee in chiaro: Se sei felice, facci caso.