Fidenza Village presenta The Art Street Discover People, Culture and Fashion

Fidenza Village, partner principale dell’esposizione Banksy. Building castles in the sky, evento di punta di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, presenta The Art Street. Discover People, Culture and Fashion, un percorso espositivo che omaggia l’arte urbana e trasforma il Villaggio in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla street culture.

Con The Art Street, Fidenza Village, parte di The Bicester Village Shopping Collection, si afferma ancora una volta non solo come destinazione di shopping ma come vera e propria piattaforma di divulgazione culturale.

Sei artisti da tutto il mondo arrivano a Fidenza Village per reinventare, hackerare creativamente il Villaggio e le sue architetture.

Pittura, aerografo o tecniche digitali: un tripudio di colore e vita tra murales, live performance e installazioni site-specific sorprende gli ospiti riflettendo le visioni positive degli artisti sul presente.

Fra i talenti esposti al Villaggio ci sono i grandi nomi della street art internazionale come Camille Walala, nota in tutto il mondo per i suoi giocosi murales colorati, Peeta street artist anamorfico e scultore in grado di trasformare con illusioni ottiche 3D le strutture architettoniche, Luca Barcellona uno dei più grandi calligrafi al mondo che contamina il lettering rigoroso con il mondo hip-hop, ma anche giovani talenti come Rame13, Martina Filippella e Nick Ohlo, questi ultimi due scoperti proprio da Fidenza Village lo scorso anno in occasione di un contest artistico digitale.

“Con il progetto The Art Street. Discover People, Culture and Fashion vogliamo confermare il nostro doppio impegno nei confronti del talento e dei nostri Ospiti, ai quali vogliamo offrire una destinazione che proponga durante tutto l’anno esperienze legate non solo allo shopping ma anche alla cultura, all’arte e alla valorizzazione nel meraviglioso territorio in cui si trova Fidenza Village.” afferma Edoardo Vittucci, Business Director di Fidenza Village.

Uno scenario metaforico che gli ospiti del Villaggio potranno vedere realizzare live: gli artisti, infatti, esprimeranno la loro creatività in un calendario di appuntamenti live aperti a tutti.

Calendario live performance

21-27 settembre: Rame13

27-30 settembre: Nick Ohlo

date da confermare: Peeta

Piccolo Decalogo Bansky

Fidenza Village ospita anche Piccolo Decalogo Bansky, uno spin-off di approfondimento della mostra su Banksy di Palazzo Tarasconi a Parma, con la quale condivide i curatori, Stefano Antonelli e Gianluca Marziani.

Attraverso un accattivante percorso infografico in 10 tappe, gli ospiti del Villaggio potranno esplorare l’epica artistica di Banksy, dalle sue presunte origini, ai suoi lavori dalle quotazioni stellari, dai suoi interventi all’aperto -che sono veri e propri “affreschi popolari” – alle tante serigrafie, dagli animali alle provocazioni, fino ad arrivare alla potenza della sua azione virale.

“La partnership con la mostra Banksy Building Castles in the Sky” dichiara Davide Rampello, Direttore Artistico di Fidenza Village, “riflette la volontà di portare l’arte e la forza evocativa dei suoi interpreti contemporanei fuori dai confini convenzionali e di rendere la street art accessibile nel suo contesto più appropriato, quello urbano del villaggio, come strumento di dialogo, sensibilizzazione, divulgazione, conoscenza, confermando ancora una volta la coscienza civica promossa da Fidenza Village e la vocazione a posizionarsi nel proprio territorio come vera e propria “Impresa di divulgazione culturale”.

Fidenza Village rinnova il suo sostegno al talento e alle arti visive, attraverso un contest Instagram, giunto alla sua seconda edizione, in programma dal 20 settembre al 30 novembre e aperto a tutti i creativi del mondo invitati a re-immaginare il Villaggio attraverso la street art ed i suoi valori. Tutte le informazioni sul contest e le modalità di partecipazione saranno visibili sul sito www.fidenzavillage.com.

The Art Street – Discover Fashion

The Art Street si configura anche come proposta di shopping: le boutique e le vetrine a cielo aperto, il sito e i canali social del Villaggio, infatti, per tutto l’autunno proporranno i migliori look e collezioni street style, per conoscere lo stile urbano e comprenderne le tendenze e lo styling.

In programma anche una sorpresa per tutti coloro che faranno shopping: con una spesa minima di 400 euro, sia al Villaggio che da casa con il virtual shopping, gli ospiti potranno ricevere due biglietti per visitare la mostra Banksy. Building castles in the sky a Parma.

Una rassegna dedicata alla street art al Villaggio e in città

Il progetto The Art Street rientra nella rassegna Around Banksy, cartellone di eventi e performance che la città di Parma dedica al mondo della street art. La rassegna, che dura fino a gennaio 2022, è organizzata dal Comune di Parma e dalla Fondazione Archivio Antonio Ligabue.