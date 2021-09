Salmo, “Flop” il nuovo album in uscita il 1 ottobre

Salmo, dopo essere finito nel mirino questa estate per il concerto non autorizzato a Olbia, ha annunciato oggi “Flop”, il nuovo album in uscita l’1 ottobre.

A tre anni di distanza da “Playlist” (sei dischi di platino), il rapper torna con 17 tracce inedite, che uniscono l’anima più rap dell’artista a quella rock e elettronica.

“Flop” – “il mio disco peggiore”, lo ha definito sui social – è un lavoro che si interroga sul tema del fallimento, la paura più grande di ogni artista, e ci immerge nella profondità di una parola temuta.

Salmo tornerà a esibirsi dal vivo nel 2022, il 3 luglio allo Stadio Comunale di Bibione (VE) e il 6 luglio allo stadio San Siro di Milano.

ANSA