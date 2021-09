Muore a 81 anni Sir Clive Sinclair, pioniere home computing

E’ morto a Londra a 81 anni Sir Clive Sinclair, pioniere dell’home computing, i pc destinati ad uso casalingo. Il suo ZX Spectrum è stato uno degli home computer di maggior successo degli anni ’80, una delle icone della generazione 8bit e grande rivale del Commodore 64, che ha aperto la strada ai pc di massa.

“Era una persona straordinaria, sempre interessato a tutto”, spiega al Guardian la figlia Belinda che ha dato la notizia.

Sinclair, nato nel 1940, a 21 anni fonda la Sinclair Radionics e nel 1972 lancia sul mercato la prima calcolatrice compatta, la Sinclair Executive con dimensioni comparabili a quelle di un attuale smartphone. Il vero successo arriva però nel 1982 con lo ZX Spectrum, acerrimo rivale del Commodore 64 .

Rispetto a quest’ultimo aveva due vantaggi: dimensioni compatte e costo contenuto. Ebbe grande successi in Europa e Gran Bretagna e questo gli valse il titolo di Sir (Knight Bachelor).

Ma Clive Sinclair si è cimentato anche in altri settori dell’elettronica, commercializzando a metà anni ’80 un veicolo ibrido a tre ruote, il Sinclair C5, antenato delle attuali biciclette con pedalata assistita. Ma il prodotto non fu capito, troppo pionieristico per l’epoca, e fu un fiasco. L’anno dopo Sinclair vendette ala sua società all’Amstad.

