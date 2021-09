Rifiuti speciali interrati in cantiere di Potenza, operazione Carabinieri forestali

Un cittadino aveva inviato ai Carabinieri forestali dei video in cui era stato ripreso l’interramento di alcuni rifiuti speciali: a Potenza, in una zona a forte espansione abitativa, dopo i controlli effettuati, l’area, di circa 220 metri quadrati, all’interno di un cantiere edile, è stata posta sotto sequestro. Inoltre l’imprenditore edile è stato denunciato in stato di libertà alla magistratura.