MINI BIG LOVE DAYS : Una grande festa tra motori, lifestyle, food

San Donato Milanese. Un’esperienza senza precedenti per toccare con mano le diverse anime MINI e dare sfogo alle proprie passioni, anche quelle ancora da scoprire.

È quanto accadrà ai MINI BIG LOVE DAYS, un evento unico, aperto a tutti e a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, di scena sabato 2 e domenica 3 ottobre a Varano De’ Melegari (PR), presso l’omonimo autodromo.

I MINI BIG LOVE DAYS sono una vera e propria “call to action pop” per tutti coloro che sono pronti a vivere un’esperienza in cui le passioni sono al centro di tutto, condividendo insieme a MINI le cose belle della vita, senza barriere, senza pregiudizi. Sarà un weekend da vivere al 100% in cui le parole d’ordine saranno Mangia. MINI. Ama.

A far da contorno al mondo automotive, rigorosamente rappresentato dalla parola MINI, ci saranno infatti le vibrazioni positive delle esperienze legate al lifestyle e all’intrattenimento (Ama), unite alla passione per il buon cibo (Mangia).

Al centro paddock sorgerà il BIG LOVE VILLAGE, cuore pulsante dei MINI BIG LOVE DAYS, vero e proprio crocevia dei diversi mondi espressi da MINI che non solo convivono ma si contaminano.

Nel villaggio si intersecheranno 4 percorsi, ognuno legato a diverse brand experience (Urban, Style, Adrenaline, Journey) e ognuno con due food truck dedicati, installazioni con attività lifestyle tutte da scoprire e la driving area, diversificata in base allo spirito del percorso.

I MINI BIG LOVE DAYS saranno una grande occasione per scoprire le novità del brand, effettuare test-drive su pista e fuoristrada e rivivere la storia di MINI. Non mancherà, inoltre, la condivisione di esperienze musicali e artistiche.

Una line-up esclusiva che copre tre generi musicali, dall’hip hop al pop, fino all’indie, pronta a conquistare e far divertire un pubblico eterogeneo, che ama vivere momenti unici con la gioia e la spensieratezza tipiche di MINI.

Per quanto riguarda l’area food, i MINI BIG LOVE DAYS promettono di soddisfare i gusti di tutti gli appassionati che decideranno di partecipare a questa grande festa grazie a 8 food truck per le cui specialità sarà praticamente impossibile resistere. Il divertimento e l’anima lifestyle saranno garantiti rispettivamente da un taboga con la sua lunghissima scivolata dai colori sgargianti e dalle aree con vinili, poster e giochi per tutte le età.

Nel corso delle due giornate, ci sarà la possibilità di provare esperienze uniche su pista, a bordo di tutta la gamma MINI John Cooper Works, e off road, per provare le performance della trazione integrale ALL4.

Gli ospiti, inoltre, potranno prenotare il proprio giro e guidare una delle auto della gamma MINI, dalle MINI 3 alle MINI 5 porte, dalla MINI Clubman alla MINI Countryman, alla MINI Cabrio fino alla MINI Elettrica, su percorsi studiati fuori dall’autodromo, nel cuore della Motorvalley.

«Un evento sicuramente da non perdere, quello che si terrà a Varano nel weekend del 2 e 3 ottobre.» dichiara Stefano Ronzoni, Direttore MINI Italia, che continua: «Avevamo veramente voglia di tornare a fare qualcosa tutti insieme.

Così, dopo aver attraversato un periodo particolare, che ci ha portato, lo scorso anno a dover rimandare l’organizzazione, quest’anno siamo felici di annunciare che i MINI BIG LOVE DAYS ci saranno e saranno esattamente come li avevamo immaginati: coinvolgenti e appassionanti, per tutti!

Che siano MINIacs, amanti del nostro Brand e delle nostre auto, o persone che abbiano semplicemente voglia di stare insieme, chiunque sarà il benvenuto a questa due giorni di divertimento e passione».

Nel rispetto delle norme attualmente vigenti, l’accesso all’evento di sabato 2 e domenica 3 ottobre, aperto al pubblico e totalmente gratuito, sarà consentito ad un numero massimo di 2.500 persone contemporaneamente.

Al fine di monitorare gli afflussi, per partecipare sarà necessario registrarsi sul sito mini.it/biglovedays .

Una volta entrati nel BIG LOVE VILLAGE, inoltre, durante la giornata di sabato 2 ottobre, sarà possibile prenotarsi – fino a esaurimento posti – per assistere al live serale.