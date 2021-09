KAMILLA In tutti gli store digitali il nuovo singolo “Distratta”

Dal 17 Settembre in radio, in streaming e digital download, il nuovo singolo della giovane artista salentina Kamilla, prodotto da Luca Venturi per Prima la musica italiana, (etichetta On The Set/ distr. Believe Digital) scritto da Giuseppe Giocondo ed arrangiato e masterizzato da Tempoxso.

Distratta è un brano che nasce e si evolve in maniera spontanea e genuina, dalle sonorità synth wave anni ’80 che si mescolano con la modernità dell’indie-pop.

Kamilla nel brano racconta la sua adolescenza, toccando i temi dell’amicizia e della quotidianità nell’epoca della generazione Z, con leggerezza ma allo stesso tempo con una vocalità penetrante.

ll videoclip diretto da Marco D’Andragora, (DamStudio) è stato girato a Lecce. Kamilla insieme alle sue amiche del cuore, Barbara, Chiara I, Anna e Chiara L, protagoniste con lei nel video, sprigionano quel grande desiderio di rinascita, di gioia di stare insieme, di libertà ritrovata e di socialità reale che a causa del lockdown si era persa.

Biografia

Camilla Guido, in arte Kamilla, nata a Lecce il 16-08-2004, frequenta il quarto anno al Liceo classico Palmieri di Lecce, ama cantare, ballare, leggere e dipingere. Sin da piccola ha frequentato diverse accademie musicali salentine, partecipando a diversi concorsi canori ottenendo sempre ottimi risultati grazie al suo carisma e alla sua voce particolare.

E’ una ragazza versatile, ama sempre mettersi in gioco e sperimentare nuovi look e stili musicali particolari. L’inverno scorso con il suo primo singolo “La Chance”, si è fatta notare con interesse dai media ed è entrata nella classifica indipendenti di Radio Airplay.

Instagram: https://www.instagram.com/camillaaguido/