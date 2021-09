Heroes meet a Potenza 10-11 Settembre tra Sport e Connessioni

A Potenzia torna un evento divenuto ormai un must per imprenditori, start up e tutti coloro che fanno business.

Si tratta di Heroes, evento giunto alla sua sesta edizione, che torna finalmente in presenza nel centro storico del capoluogo di regione lucano il 10 e l’11 settembre prossimi.

Due giorni in cui sono previsti incontri ec’è una grande possibilità di fare networking, attraverso panel e workshop aperti al pubblico e totalmente gratuiti.

Heroes sarà orientato sulla costruzione di nuove strategie di competitività e di occupazione volte a fornire una risposta collettiva alle principali sfide tecnologiche, sociali ed economiche del nostro tempo.

Il calendario di Heroes

A rendere interessantissimi questi due giorni, è previsto un fitto calendario di eventi e incontri che vedrà la partecipazione di professionisti e personaggi quali Bibop Gresta, Co-Founder e CEO Hyperloop Italia; Claudia Parzani, Partner Linklaters; Roberto Sfoglietta, CEO Ventive; Mariarita Costanza, CEO Everywhere TEW; Marco Trombetti, CEO PiCampus; Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI; l’Onorevole Luca Carabetta; Mariano Spalletti, Country Manager Qonto Italia; Mariangela Siciliano, SACE; Lorenza Ticli, SellaLab; Michele Albanese, Direttore Generale Banca Montepruno.

“Quest’anno abbiamo osato ancora di più scegliendo Potenza come palcoscenico per ospitare la nuova edizione dell’evento.

Una location a cielo aperto capace di accogliere, con fascino e curiosità, tutti i nostri ospiti. Saranno due giorni in cui finalmente le persone si ritroveranno per formarsi, conoscersi e soprattutto fare business.

Non mancherà ovviamente l’elemento entertainment tipico di Heroes. Infatti, la collaborazione con più sport ci ha permesso di offrire tante attività di svago e relax per i nostri partecipanti”. Spiega Anastasia Esther Murano, Business Development Manager di Heroes Srl, la società che organizza l’evento.

Innovazione e potenza dello sport ispireranno le riflessioni sul tema della sesta edizione di “Heroes in Potenza” che, per quest’anno, sarà “Human Connection”, come omaggio all’epoca delle connessione come elemento positivo per la nostra vita.

“Connessioni, crescita e sviluppo sono le tre parole chiave della sesta edizione di ‘Heroes’. In un mondo in cui la concezione degli spazi cambia continuamente e le persone si allontanano, ‘Heroes’ unisce e riunisce menti e idee. In uno spazio in cui le relazioni esistono grazie alla tecnologia e al digitale, siamo convinti, adesso più che mai, di aver bisogno e necessità di connessioni reali e umane.

Quest’anno sarà un appuntamento davvero speciale in cui si evidenzierà quanto il capitale umano sia un reale e concreto investimento del territorio e delle imprese”, afferma Andreina Serena Romano, Amministratore Unico Heroes Srl.

LEGGI IL PROGRAMMA