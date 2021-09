Coppa Italia Serie D: Arbitri e programma gare del turno preliminare

Roma, 10 settembre 2021 – Scendono in campo le squadre di Serie D per le partite valide per il turno preliminare della 21^ edizione della Coppa Italia Serie D. Domenica 12 settembre alle 15.00 sono 88 le squadre impegnate per il preliminare: le ventiquattro neopromosse dai campionati di Eccellenza, le cinque retrocesse dal campionato di Lega Pro, i sei sodalizi ripescati, le 45 società classificatesi al termine della Stagione Sportiva 2020/2021 dal 12^ al 16^ posto nei gironi a 18 squadre, dal 14^ al 12^ per quelli a 20 club, le quattro società in sovrannumero Casertana, Athletic Carpi, Gozzano e Novara, il club con il peggior punteggio nella graduatoria dell’età media (Muravera) ed una da stabilire. Nel programma c’è spazio anche per un anticipo del 1^ turno, in programma mercoledì 22 settembre, che si giocherà domenica 12 alle ore 16.00, si tratta di Recanatese-Castelfidardo.

Rinuncia: La partita Casertana-Gladiator non si disputerà per la rinuncia della squadra ospitante.

Anticipi: Il turno si apre con due anticipi in programma sabato: alle 15.00 prende il via Fossano-Chieri, alle 17.30 Aprilia-Team Nuova Florida.

Cambi di orario: calcio d’inizio alle 16.00 per Sancataldese-Troina, Arzachena-Atletico Uri, Portici-Mariglianese e Gravina-Fasano; alle 16.30 Athletic Carpi-Mezzolara, alle 17.00 Seravezza-Cascina e Spinea Montebelluna sul campo “San Vigilio” di Montebelluna (Tv), alle 18.00 Lamezia-Rende e alle 20.00 Brindisi-Virtus Matino.

Cambi di campo: Porto D’Ascoli-Nereto si gioca a porte chiuse al “Ciarrocchi” di Porto D’Ascoli (Ap), Afragolese-Real Aversa al “Papa” di Cardito (Na) e Nola-Bisceglie al “Ventura” di Bisceglie.

In caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, si procederà direttamente ai tiri di rigore per decretare l’accesso alla fase successiva. Chi si qualifica al primo turno in programma mercoledì 22 settembre, in cui entreranno in gioco le 84 squadre aventi diritto, conosce già l’eventuale avversario perché il tabellone è stato stilato secondo accoppiamenti predeterminati.

Turno Preliminare – Le designazioni arbitrali

1) Ambrosiana-San Martino Speme (Giuseppe Sassano di Padova)

2) Spinea-Montebelluna (Luca Selvatici di Rovigo)

3) Este-Campodarsego (Giorgio Bozzetto di Bergamo)

4) Dolomiti Bellunesi-Levico Terme (Simone Di Renzo di Bolzano)

5) Vis Nova Giussano-Brianza Olginatese (Filippo Colaninno di Nola)

6) Virtus Ciseranobergamo-Leon (Fabrizio Carserzuola di Legnano)

7) Folgore Caratese-Alcione Milano (Mauro Gangi di Enna)

8) Ponte S. Pietro-Villa Valle (Carlo Esposito di Napoli)

9) Varese-Arconatese (Gerardo Garofalo di Torre del Greco)

10) Caravaggio-Tritium (Stefano Peletti di Crema)

11) Saluzzo-Asti (Gabriele Restaldo di Ivrea)

12) Fossano-Chieri (Mattia Mirri di Savona)

13) Gozzano-Borgosesia (Nicolò Rodigari di Bergamo)

14) Novara-RG Ticino (Gianmarco Vailati di Crema)

15) Vado-Ligorna (Vittorio Emanuele Teghille di Collegno)

16) Athletic Carpi-Mezzolara (Manuel Gambuzzi di Reggio Emilia)

17) Bagnolese-Borgo S. Donnino (Federici Olmi Zippilli di Mantova)

18) Ravenna-Sasso Marconi (Matteo Mozzo di Padova)

19) Progresso-Cattolica (Gianluca Catanzaro di Catanzaro)

20) Arezzo-Foligno (Gerard Simone Caruso di Viterbo)

21) Seravezza-Cascina (Andrea Zoppi di Firenze)

22) Poggibonsi-Scandicci (Mattia Nigro di Prato)

23) Porto D’Ascoli-Nereto (Marco Di Loreto di Terni)

24) Tolentino-Alma Juventus Fano (Paolo Grieco di Ascoli Piceno)

25) Aprilia-Team Nuova Florida (Emanuele Bracaccini di Macerata)

26) Atletico Terme Fiuggi-Montespaccato (Domenico Castellone di Napoli)

27) Ostiamare-Unipomezia (Sebastian Petrov di Roma 1)

28) Flaminia-Real Monterotondo Scalo (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata)

29) Arzachena-Atletico Uri (Francesco Gai di Carbonia)

30) Muravera-Torres (Enrico Cappai di Cagliari)

31) Chieti-X (rinviata a data da destinarsi)

32) Vastogirardi-Aurora Alto Casertano (Gilbero Gregoris di Pescara)

33) Casertana-Gladiator (Giuseppe Romaniello di Napoli)

34) Afragolese-Real Aversa (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro)

35) Cavese-San Giorgio (Cristian Robilotta di Sala Consilina)

36) Portici-Mariglianese (Saverio Esposito di Ercolano)

37) Francavilla-Rotonda (Vito Guerra di Venosa)

38) Gravina-Fasano (Andrea Recupero di Lecce)

39) Nola-Bisceglie (Ciro Aldi di Lanciano)

40) Brindisi-Virtus Matino (Valerio Vogliacco di Bari)

41) Lamezia Terme-Rende (Giuseppe Lascaro di Matera)

42) Sancataldese-Troina (Riccardo Leotta di Acireale)

43) Paternò-Giarre (Alfredo Iannello di Messina)

44) Città S. Agata-Cittanova (Fabrizio Ramondino di Palermo)

Primo Turno

Recanatese-Castelfidardo (Silvio Torreggiani di Civitavecchia)