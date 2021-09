Real Senise Ciuffo commenta vittoria con il Latronico

E’ stato l’autore che ha sigillato la vittoria in casa del Latronico l’attaccante, classe 1998, del Real Senise Antonio Ciuffo che commenta così l’esordio stagionale: “Il successo di domenica scorsa è stato importantissimo a livello morale dopo l’amichevole non proprio positiva di giovedì.

Il gol? E’ arrivato un cross in area del centrocampista Pirrone.

Due difensori del Latronico si sono scontrati e io mi sono trovato a tu per tu con il portiere avversario realizzando così il raddoppio”.

GLI OBIETTIVI: “Voglio fare bene con la squadra. Se questa percorre un buon cammino di conseguenza anche le prestazioni individuali arrivano. Puntiamo a disputare un buon campionato giocandocela sempre con tutti a viso aperto e senza paura”.

IL REAL SENISE: “Il gruppo, più o meno, è rimasto lo stesso. Siamo affiatati e con il tecnico Logarzo e il prof le cose stanno andando bene. Sono convinto che possiamo toglierci delle soddisfazioni”.

IL CAMPIONATO: “Sarà un campionato abbastanza competitivo con tante formazioni che puntano a salire e altre che veleggeranno a metà classifica. Sarà più equilibrato e ci sarà da sudare”.

IL LATRONICO: “Guai a sottovalutare la gara di ritorno anche perchè il Latronico è una buona squadra. Giocheremo per vincere e non per difendere lo 0-2”.

MESSAGGIO: “Quest’anno spero che i tifosi possano essere numerosi e tifare. Si divertiranno: siamo un bel gruppo”.