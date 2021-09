SENISE:posticipati a sabato 11 Settembre festeggiamenti Madonna di Viggiano e saluto al Parroco

L’amministrazione Comunale di Senise di comune accordo con la Parrocchia di Senise comunicano che data la situazione pandemica in atto nel nostro paese vengono posticipati i festeggiamenti in onore della Madonna di Viggiano con il saluto al nostro parroco prevista per il 05 settembre al giorno sabato 11 settembre.

Domenica 05 settembre saranno celebrate regolarmente le messe come ogni domenica, al termine delle quali sarà comunicato il programma dei festeggiamenti e del saluto al parroco del giorno 11 settembre.