“Abitare la prossimità” , presentazione del libro di Ezio Manzini, con Antonio Decaro e Roberto Covolo

Dopo una breve pausa estiva, gli appuntamenti di Post Talk tornano con un incontro d’eccellenza: venerdì 3 settembre alle ore 18.30 nella sede di Post Factory a Bari, Ezio Manzini, uno dei massimi esponenti italiani nell’innovazione sociale, presenterà il suo ultimo libro “Abitare la prossimità – Idee per la città dei 15 minuti” (Edizioni Egea).

A dialogare con lui saranno il sindaco della Città Metropolitana di Bari e presidente nazionale dell’Anci Antonio Decaro e il sociologo esperto di innovazione sociale e politiche pubbliche Roberto Covolo.

“La prossimità è la condizione di essere fisicamente vicini nello spazio. Ma è anche un sentimento derivante dalla consapevolezza di condividere qualcosa con qualcuno”.

Nel suo saggio, Manzini parte da questa suggestione per elaborare la sua definizione di “città delle prossimità”: una città a scala umana, densa e diversificata nelle funzioni, caratterizzata da spazi pubblici e da un mix di attività residenziali e produttive.

Una città in cui il valore della prossimità è evidente sia nella sua dimensione funzionale che in quella relazionale, vivibile in quanto tutto ciò che si può volere – e si può voler fare – è vicino.

Molte città nel mondo, tra cui Parigi, Barcellona, Milano, hanno preso degli impegni e stanno facendo dei passi in questa direzione.

Così facendo, secondo Manzini, ci mostrano anticipazioni concrete di ciò che questa città delle prossimità potrebbe essere: una città in cui innovazione sociale, beni comuni, comunità locali, cura e lavoro di cura diventano parole-chiave di una progettualità che, grazie a infrastrutture coerenti – comprese le piattaforme digitali il cui ruolo è oggi imprescindibile – accorcia le distanze, intrecciando costruzione e rigenerazione.

Temi, riflessioni, orizzonti con i quali Ezio Manzini affronta la città delle prossimità come scenario progettuale e non come mera proposta utopica.

Per questo Post Factory lo ha invitato e ha voluto con lui due esponenti di processi collettivi di rigenerazione urbana e politiche pubbliche che nella nostra città e regione sono esempio da anni di buone pratiche e costruzione di futuro, cui il nostro collettivo diretto da Vittorio Palumbo è orientato.

L’incontro sarà condotto dalla giornalista Serena Manieri.