Francavilla in Sinni: dopo le 5 nuove positività al Covid-19 obbligo delle mascherine

Il Sindaco di Francavilla in Sinni Romano Cupparo dopo le 5 nuove positività al Covid-19 , riscontrate nella giornata di ieri 27 agosto 2021, ha emanato l’ordinanza sindacale n. 260 del 27/08/2021 che dispone l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine in tutti i luoghi pubblici e all’aperto nel centro abitato del Comune di Francavilla in Sinni con decorrenza immediata.

Il numero degli attuali positivi nella cittadina sinnica sale a 14

Lo stesso sindaco comunica che: Lo spettacolo per bambini “MR VERTIGO IN DRAKARYS FIRE SHOW” a cura dell’Associazione Caramola Ranch, programmato per il 28/08/2021 presso il piazzale del Rifugio Caserma E’ RINVIATO a data da definire – causa COVID-19.