PARALIMPIADI, BARDI: “ASPETTO I DUE ATLETI LUCANI IN REGIONE”

È motivo di orgoglio avere due atleti lucani alle Paralimpiadi di Tokio. Auguro loro i migliori risultati, ma già esserci è un grande successo che premia il loro sacrificio e la forza di volontà.

Voglio salutare personalmente i nostri atleti lucani, Donato Telesca e Nicky Russo, che portano la Basilicata all’attenzione del mondo e costituiscono un esempio, non solo per aver preso parte ai Giochi Paralimpici, ma anche perché costituiscono uno stimolo positivo per tanti altri ragazzi e ragazze disabili che ancora non hanno conosciuto lo sport”.

Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.