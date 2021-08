A Lauria dieci nuove positività al Covid-19

“Si comunica che in data odierna (ieri 23 agosto 2021) sono state registrate 10 positività su Lauria.

Il totale dei positivi sale dunque a 42.

Visto il numero di contagi in aumento e considerato il MOMENTO PARTICOLARE, che stiamo costantemente monitorando al fine di porre in essere eventuali provvedimenti qualora necessari, si raccomanda di tenere sempre bene in mente le azioni fondamentali a contenere il virus, evitando qualsiasi situazione a rischio.

Rimarcando che se non si rispettano le regole non ci saranno provvedimenti atti a contenere la pandemia, ognuno faccia responsabilmente la propria parte rispettando le disposizioni in essere e soprattutto pensando che non possiamo permetterci passi indietro con eventuali lockdown che inciderebbero negativamente su tutto e tutti”.