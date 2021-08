SENISE:prolungato di due giorni screening anticovid-19 giorni 20-21 Agosto

L’assessore alla sanità del Comune di Senise dott.Francesco Marranchiello comunica che a seguito della situazione riscontrata dagli screening anticovid-19 con 53 positivi,10 emersi nella giornata di ieri, si estende lo screening anticovid-19 alle giornate di giovedì e venerdì 20-21 Agosto, dalle 09:00 alle 11:00 presso area com protezione civile.

Ricordiamo inoltre che fino al 31 agosto con un’ordinanza del sindaco Giuseppe Castronuovo, è scattato l’obbligo di usare le mascherine anche negli spazi all’aperto e in ogni situazione in cui non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro.

Per chi non si dovesse attenere all’obbligo, scatteranno sanzioni da 400 euro sino a 3 mila euro.