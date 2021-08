SENISE: causa emergenza covid-19 sospesa la processione del Santo Patrono San Rocco

L’amministrazione Comunale e la Parrocchia di Senise, data la situazione pandemica in atto, di comune accordo decidono che per la festività di San Rocco la Processione viene sospesa, sarà celebrata soltanto la Santa Messa il giorno 16 Agosto alle ore 20:00 in piazza Unità d’Italia in contrada Rotalupo alle ore 20:00.

Si invitano tutti i fedeli ad indossare le mascherine e mantenere le distanze secondo le normative vigenti anticovid-19.

Celebrazioni del 15 agosto “Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria”:

-Ore 9:00: San Francesco

-Ore 11:00: Chiesa Madre

Ore 18:30: Chiesa Madre

Celebrazioni 16 Agosto “Solennità del Santo Patrono San Rocco”

-Ore 9:00: Chiesa Madre

-Ore 10:30: Chiesa Madre

-Ore 20:00: Piazza Unità d’Italia (Rione Rotalupo) Santa Messa presieduta da sua Eccellenza Mons. Vincenzo Carmine Orofino.

Al termine delle celebrazioni saranno accesi i fuochi pirotecnici.