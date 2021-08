A Senise riscontrata una nuova positività da Covid-19

A Senise un altro positivo al Covid-19. Lo riferisce l’assessore Francesco Marranchiello, che invita i cittadini senisesi a partecipare ai tre giorni di screening in programma per il 12, 13 e 14 agosto presso la postazione della Protezione Civile in zona Mercato.

“Partecipare a questa attività di screening è molto importante – dice Marranchiello – perchè è utile individuare eventuali altri contagiati. Purtroppo dietro un soggetto sano può sempre nascondersi un potenziale positivo.

L’assessore invita la cittadinanza a partecipare in massa”.

Intanto si registrano anche due guarigioni, che portano così il totale dei casi Covid-19 a Senise a sedici. Un numero che si spera possa calare con il passare dei giorni.