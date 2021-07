BARDI: “BENE DOCUMENTO SINDACATI, POI TAVOLO DI CONFRONTO”

“Attendo con grandi aspettative il documento dei sindacati per il rilancio dopo la crisi. Sarà poi mia cura organizzare un tavolo di confronto con tutte le forze sociali, anche per mostrare loro le tante misure che abbiamo predisposto, le nostre idee e i nostri progetti in vista del PNRR.

La concordia sociale è una pilastro della ripartenza e l’ascolto delle proposte delle forze produttive e del lavoro è un dovere di noi amministratori.

Mi auguro che si superino le logiche della polemica politica e si guardi solo al futuro della nostra Regione”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.