UPA:Influencer Marketing 2021 14 SETTEMBRE

L’influencer marketing è una leva ormai imprescindibile per la comunicazione di molti brand, e cresce costantemente.

Di pari passo con gli investimenti aumenta da parte degli advertiser la necessità di consolidare le best practice di settore, a livello strategico, contrattuale, di misurazione, di modalità operative e costi.

Mentre si ricerca la stabilità, d’altro canto, il mercato evolve di continuo: nascono nuove piattaforme, si allargano le tipologie di influencer e i target di fruizione, gli attori della filiera si riposizionano e… appena metabolizzato il concetto di influencer si parla sempre più di creator.

Insomma il momento è opportuno per tirare le fila e alzare l’asticella del mercato.

Lo faremo come UPA, con alcune importanti case aziendali, con i partner dell’evento Flu, Mondadori Media, Sensemakers,the story lab, TikTok, con influencer e altri ospiti rilevanti.

Martedì 14 Settembre – Ore 10-16.30

AGENDA

H 9.30

Registrazione e welcome coffee

H 10 – 11.30

Scenario, opportunità e sfide

Apertura lavori

Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente @ UPA

L’agenda degli advertiser

Alberto Vivaldelli, Responsabile digital @ UPA

Scenari e tendenze tra pure player ed editori “tradizionali”

Antonio Pepe, Partner & COO @ Sensemakers

Redefining Influence

Giorgia Capponi, Agency Partnership Lead @ TikTok

Il quadro legale dell’IM in pillole

Paolina Testa, Avvocato @ FTCC -Studio Legale Associato

Tavola rotonda di discussione

H 11.30 – 11.45 Coffee break

H 11.45 – 13.15

Strategia & Inspiration

Engineered creativity: l’integrazione strategica fra dato e creatività

Alberto Bommartini, Client Director & Head of Influencer Marketing @ The Story Lab

Ilaria Balena, Marketing Manager Southern Europe @ Beiersdorf

Che tubo facciamo? La campagna integrata di Pringles per l’estate 2020

Rosario Magro, Co-Owner @ FLU

I brand editoriali: gli influencer che mettono le persone al centro

Andrea Santagata, Direttore Generale @ Mondadori Media

Aspetti contrattuali e la gestione internazionale degli influencer

Mauro Festa, Avvocato, Founder & Managing Partner @ LegalFor

Tavola rotonda di discussione

H 13.15 – 14.30 Lunch break

H 14.30 – 16.00

Processi & misurazione

Largo consumo e misurazione dell’efficacia di una campagna influencer: l’esperienza dei brand di Danone

Elisabetta Corazza, Head of Digital Marketing @ Danone S.p.A.

Come ottimizzare i costi degli influencer

Silvia Lanzarini, Brand Manager @ Alfasigma

Stefano Arbitrio, General Manager @ VA Consulting

Alessandro Arbitrio, CEO @ VA Consulting

Influencer marketing e brand reputation: come prevenire i profili di rischio e intervenire in modo efficace in caso di problematiche

Ilaria Gargiulo, Avvocato, Head of IP&Advertising team @ Studio Legale DGRS

Tavola rotonda di discussione

H 16.00 – 16.30

Conclusioni

Raffaele Pastore, Direttore Generale @ UPA

L’agenda sarà soggetta a modifiche nelle prossime settimane