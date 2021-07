Estate di musica e sapori a Courmayeur Teatro, incontri e mercati contadini ai piedi del Monte Bianco

COURMAYEUR – E’ ricca di appuntamenti l’estate a Courmayeur. La bella località valdostana ai piedi del Monte Bianco è pronta ad accogliere in sicurezza eventi, feste, concerti, incontri e degustazioni.

Tra le baite della Val Ferret, nei boschi della Val Veny, nel parco cittadino Abbé Henry e alla funivia Skyway Monte Bianco si scopre il canto delle radici degli alberi con il musicista Max Casacci, ci si lascia avvolgere dalle melodie del violino settecentesco di Massimo Fedeli, si ascolta Mogol evocare i grandi interpreti della musica leggera italiana e si viaggia attraverso i canti di Dante con Massimiliano Finazzer Flory.

Dal 13 luglio va in scena la seconda edizione della rassegna culturale gratuita “Vivo Verde”, che unisce musica e teatro in una cornice mozzafiato, la montagna valdostana, dove l’aria dell’alta quota è tersa e l’acustica non conosce barriere.

La manifestazione itinerante, curata dall’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory, propone quattro appuntamenti in altrettanti location ai piedi del Monte Bianco, tutte facilmente raggiungibili, dove gli incontri con artisti e performer vanno in scena su un palcoscenico naturale fatto di rocce, boschi e vette.

Inaugura la rassegna, il 13 luglio alle 16.30, il musicista Max Casacci, fondatore dei Subsonica, con il concerto “Eartphonia” che propone alcuni brani, tra cui “Roots Wide Web”, realizzati attraverso i suoni della natura, manipolati digitalmente e trasformati in musica.

L’evento si svolgerà nel cuore della Val Ferret nelle Maisons de Judith, suggestive baite di legno e pietra in località Pra Sec, a quota 1.623 metri.

Il 31 luglio, sempre alle 16.30, nel bosco del Peuterey, un luogo magico incastonato nella Val Veny, il violinista Massimo Fedeli suonerà un pregiato e raro violino Guarneri del 1709 e si esibirà con brani che omaggiano Astor Piazzolla, di cui quest’anno si celebrano i 100 anni dalla nascita. Il 6 agosto l’autore, produttore e scrittore Mogol racconterà nel parco cittadino Abbé Henry aneddoti, ricordi e riflessioni sul panorama musicale italiano.

Il 21 agosto, sempre alle 16.30, alla funivia Skyway Monte Bianco, che collega Courmayeur a Punta Helbronner a 3.466 metri d’altezza, il direttore artistico di “Vivo Verde”, Massimiliano Finazzer Flory, ci condurrà in un viaggio attraverso la Divina Commedia, in occasione del 700esimo anniversario della scomparsa di Dante.

Si tratta di una lettura teatrale dei canti più celebri, accompagnata dalle note del pianoforte di Adriano Bassi.

Sempre quest’estate, dal 20 luglio, al Jardin de l’Ange agricoltori allevatori e produttori della Valdigne, vallata settentrionale della Valle d’Aosta, si danno appuntamento ogni martedì per dare vita al “Courmayeur Food Market”.

E’ un autentico mercato contadino, ai piedi del Monte Bianco, che omaggia i sapori e i produttori locali che ogni giorno sfidano un territorio duro e impervio per produrre formaggi, vini e persino lo zafferano. Il 20 e il 27 luglio, il 3, il 10, il 17 e il 24 agosto e il 5 settembre dalle bancarelle si potranno apprezzare i prodotti valdostani a km 0: insaccati, formaggi caprini e bovini – in particolare la fontina d’alpeggio – ma anche vini provenienti dalle vigne tra le più alte d’Europa, birra, frutta, verdura, erbe officinali e miele.

Sono sapori autentici e freschi che verranno festeggiati per tutta l’estate fino al 5 settembre, quando verrà organizzato Lo Matsòn che in patois, dialetto franco-provenzale, significa “la merenda”. E’ il momento della condivisione del cibo, della convivialità che nasce quando si mettono in tavola prodotti buoni e genuini.

Oltre alle degustazioni nel centro della cittadina il mercato è anche un’occasione per incontrare personaggi interessanti che parlano delle proprie storie e delle proprie attività.

Quest’anno sono previsti anche speciali attività per i bambini e laboratori creativi che li porteranno a scoprire la tradizione gourmet locale, gli antichi mestieri e i segreti della natura.

Per maggiori informazioni: courmayeurmontblanc.it