Bianca Atzei – Nuovo Singolo STRANIERO

A pochi mesi di distanza dal successo dell’ultimo singolo “John Travolta” feat. Legno, BIANCA ATZEI è pronta a tornare mercoledì 7 luglio (in digitale) e da venerdì 9 luglio in rotazione radiofonica, con il nuovo singolo “Straniero” (Apollo Records), brano in collaborazione con l’eclettico producer Boss Doms e lo speciale feat. di Seryo.

Dopo la recente collaborazione con il duo indie Legno, con questo nuovo singolo Bianca Atzei sottolinea nuovamente la voglia di rinnovarsi e contaminare il proprio stile, scoprendo nuovi lati di sé.

Continua così un nuovo capitolo della sua carriera, ricco di sfumature che abbattono i confini tra i generi e permettono all’inconfondibile voce dell’artista di spaziare tra diverse sonorità.

In “Straniero”, la produzione di Boss Doms unisce sapientemente la voce pop di Bianca Atzei a quella rap diSeryo: una nuova traccia che contiene un mix di grinta, sensualità e spensieratezza, trasmettendo la voglia di evadere dalla quotidianità e dalla città per fuggire via con qualcuno di speciale.

L’oasi felice in cui rifugiarsi, per l’artista sarda, non può che essere la città costiera di Alghero, che richiama alla memoria la celebre canzone di Giuni Russo.